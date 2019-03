CPCCS: Una elección sensible

Los ecuatorianos estamos más concentrados en lo que será el proceso electoral de marzo para las dignidades seccionales, pero no debemos perder de vista a quiénes vamos a elegir para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Es un organismos trascendente que tiene que ver con la promoción de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y sobre todo la designación de las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social. Este proceso sensible se ha convertido en una carrera de obstáculos en donde se evidencia que no están todos los que supondríamos capacitados, ni son todos los que están idóneamente calificados para responder por tan delicado trabajo. Atropelladamente en los medios, los candidatos hablan de planes, de sus trayectorias y de sus propuestas. Los electores tenemos una responsabilidad importante: Conocerlos más a quiénes van a recibir nuestro voto.