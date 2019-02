Con seguridad los ecuatorianos en estas épocas somos objeto de inmensa contaminación visual y auditiva. Por donde circule y por donde escuche, se agrandan las “bondades” de los candidatos, de sus propuestas, muchas de ellas fuera de contexto, lo que a simple vista denota que no todas las candidaturas están calificadas como idóneas para ocupar una dignidad de elección popular. Faltan 31 días para las elecciones del mes de marzo y los partidos y movimientos políticos se han alborotado. Lastimosamente, no son solo discursos, también hay espacios para demostrar -principalmente en redes sociales- las amarguras dibujadas en ataques; las maldades dichas sin escrúpulos y los señalamientos grotescos que no miden consecuencias. ¡Cuidado!, de por medio hay familias que sufren. Por lo pronto nos toca seguir mirando estrafalarias imágenes gigantes en las calles y escuchando incómodas ofertas. ¡Qué vaina!