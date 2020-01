Con un sabor agridulce

En mayo del año pasado Imbabura recibió oficialmente el nombramiento por parte de la UNESCO como Geoparque Mundial. Desde ese momento la ‘Provincia de los Lagos’ se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del Ecuador. Sin embargo, el informe de la ministra de Turismo, Rosa Prado, no fue alentador respecto al último feriado de 2019, que duró cinco días. Según la representante de esa cartera de Estado, Quito, Ambato y Cuenca, fueron las ciudades del callejón interandino que recibieron a un número importante de visitantes tanto nacionales como internacionales. ¿Y la provincia de Imbabura? Prácticamente no apareció en la lista de sitios favoritos por los turistas. Para este año hay once feriados y los hoteleros desde ya cruzan los dedos para que el membrete de Geoparque Mundial Imbabura sea el imán y una verdadera la carta de presentación ante el mundo.