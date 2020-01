Claro como el agua

El valor del cilindro de gas de uso doméstico seguirá en 1,60 dólares, que es precio de bodega. Así anunció el presidente de Ecuador Lenín Moreno. Es decir que ese precio, ya incluye 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no hay ninguna forma de que se cobre un rubro superior. Luego de ese comunicado oficial, podrían iniciar los abusos o la especulación. Eso significa que la ciudadanía deberá estar atenta al momento de adquirir el cilindro ya que más de un distribuidor podría no acatar esta disposición. Los operativos de control deberían activarse de forma constante y en ese sentido aplicar la sanción correspondiente a quienes no cumplan la disposición. A todo esto se suma también el sistema de entrega a domicilio. De igual forma no habrá incremento del costo en la distribución del tanque de gas, que por lo general tiene un precio promedio de 3,00 dólares. Para el buen entendedor pocas palabras.