Ciudades para vivir...

Son nuestras ciudades, en las que vivimos y pasamos nuestros días, ¿buenas para vivir? De acuerdo a los parámetros internacionales, estamos lejos de aquello, pese a que las características que nos adornan, bondadosa naturaleza y humanas -la mayoría gente trabajadora, amable y pacífica- nos hacen soñar en esa realidad. De 140 ciudades, Viena permanece en el primer puesto, según un estudio The Economist Intelligence Unit. Se tomó en cuenta la estabilidad, el seguro médico, la cultura, el ambiente, la educación y la infraestructura. En estos días, un exalcalde está participando en dos eventos internacionales y la alcaldesa retornó de una visita a Alemania y lo menos que se esperaría es que estos viajes no sean solo de turismo, sino que repercutan -aunque no tengan costo institucional- en la aspiración ciudadana de que se apliquen sus experiencias y vivencias en tratar de emular lo bueno para cambiar tristes realidades. ¿Nada cuesta soñar?