Capacidad y conocimiento

Es lamentable observarlo y comprobarlo, pero de los más de 80 mil candidatos que participarán en las elecciones del domingo 24 de marzo, un porcentaje que supera fácilmente el 40%, no está capacitado, no tiene liderazgo, ni tiene el conocimiento suficiente de la tarea que iría a cumplir en caso de ser electo por el voto popular en las urnas. Lo que sucede a nivel nacional se refleja también en lo regional, provincial, local y parroquial, se nota el inmovilismo social y la apatía que existe en la población por los procesos eleccionarios. De alguna manera existe razón para ese comportamiento: muchas ofertas son demagógicas, no hay propuestas serias, se suma el oportunismo y claros intereses particulares, hay gente que solo se presta para rellenar las listas y durante la campaña política ha existido más ataques personales que una definición de lo que harían en el marco de los lineamientos que se estipulan en las leyes.