¿Y cuando caen esos?

2 500 millones. Sí, en letras de molde, dos mil quinientos millones de dólares es, según una investigación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el perjuicio causado al Estado, en el ejercicio del “honestísimo e intachable...!” régimen anterior. Enorme cantidad que para la mayoría de ecuatorianos es inimaginable, pero que para esa mafia del correísmo, enquistada en la altísima burocracia estatal apenas sería “una pichuela”, una fruslería, una bagatela... Fondo que desapareció convertido en coimas, sobreprecios, contratos irregulares, incrementos de obras, etc. formas ingeniosas para llenar bolsillos ardientes de mentes lúcidas. Lo lamentable de ese análisis que confirma lo que los ecuatorianos ya conocían es la incapacidad del Estado para recuperar ese dinero. Las Leyes en casos de corrupción, aquí y en muchos países es excesivamente tolerante con quienes asaltan al Estado. “El perdón y olvido se convierte en una norma que conduce en línea recta a la impunidad y al desencanto. Recuperar lo robado a un pueblo será imposible con reglas contemplativas, jueces corruptos, justicia, no ciega, sino de ojos abiertos para perdonar a los enriquecidos con el dinero de todos. Imposible, sin leyes que castiguen en forma solidaria a todos los usufructuarios del latrocinio, incluidos familiares directos y empresas. Difícil, si no triunfa la tesis de un excontralor: Los corruptos saldrán de la cárcel solo cuando hayan devuelto hasta el último centavo de su latrocinio. ¿Será posible lograrlo?