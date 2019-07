Un padre con extremada bondad

Este título recoge las expresiones de admiración y afecto que una hija siente por un padre quien fue un extraordinario ser, un oasis de ternura, amor, infinita bondad, de detalles y delicadezas con su familia.

Pero el fallecido vate Roberto Fernández Retamar además fue un hombre de una profunda sensibilidad para a través de escribir ensayos comunicar con sencillez sus anhelos, sueños, desvelos y evocaciones sobre la condición humana.

También alzó su voz en contra de los sufrimientos de los pueblos preteridos o víctimas de la opresión neocolonial.

El texto más difundido es Calibán (1971), allí utiliza un personaje creado por Shakespeare en la obra La tempestad para en forma metafórica expresar una posición contra-hegemónica. “Mi aspiración no es, no fue nunca, presentar la América Latina y el Caribe como una comarca cortada del resto del mundo, sino como una parte del mundo: una parte que debe ser vista con la misma atención y el mismo respeto que las demás, no como una nueva paráfrasis de occidente”

Escribió Elegía como un himno (1950), Patrias (1952), Vuelta de la antigua esperanza (1959), En su lugar, la poesía (1959), Con las mismas manos (1962), Felices los normales (2002), José Martí: semblanza biográfica y cronología mínima (1982), Algunos usos de civilización y barbarie (1989), La poesía, reino autónomo (2000). Se destaca el verso de caballero andante en pleno siglo XXI.