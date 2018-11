Un colegio cultural

En Ibarra hay una intensa actividad cultural, intensa pero desarticulada. Con frecuencia me llegan invitaciones a eventos de toda índole; los más, recreativos, de índole fundamentalmente artística, pero también otros de carácter académico en los que se discute a buen nivel sobre diferentes aspectos de la historia de la ciudad, su identidad, su destino, su fatalidad de ser una ciudad donde concluyen todos los caminos, pero punto de partida de casi ninguno. Existe un movimiento inorgánico de activistas y gestores culturales que no descansan en su albañilería cultural tratando, cada cual por su cuenta, de configurar una ciudad a su medida. Estuviese mejor si en el municipio habría alguien que entienda de políticas culturales, no solo activistas improvisados, dos que hubo, tuvieron que salir a flote antes de ahogarse. Se piensa que la cultura es un área empírica que puede ser repartida como cuota política, sin pensar que, aunque lo ignoren, es la cultura la que mueve la historia de los pueblos, de los países y de la humanidad. Un hecho harto inusual es que un colegio, en este caso el “Simón Bolívar” que además es semi presencial, se haya convertido en un dinamo de la cultura mediante proyectos sostenidos de cine, literatura, teatro y gestión cultural, sin más pretensión que la de aportar a la construcción de la Ibarra que todos queremos. La ciudadanía debería prestar más atención a iniciativas como ésta que son ejemplo nacional de lo que debería ser una institución educativa contemporánea.