Tres cineastas en Ibarra

En el Espacio Cultural del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” se desarrolla un proceso cultural al que la ciudadanía ibarreña y sus autoridades le deberían “echar un ojo” , me refiero a la Sala de Teatro-Cine alternativo “Sebastián Cordero” donde se puede mirar el “otro cine”, el cine no comercial, aquel que trae no solo técnicas diferentes sin los a veces atorrantes trucos hollywoodenses, sino donde se puede admirar el verdadero arte de hacer cine con mensajes que tienen que ver con la realidad de nuestras sociedades en crisis, un cine crítico y educativo que no le pide favor en calidades de todo tipo al fastuoso cine comercial. Este proyecto que ha puesto ya en pantalla varios emblemáticos carteles de cine brasilero, argentino, chileno y de otros países de América Latina y de Europa; ha puesto especial énfasis en destacar el importante proceso del cine ecuatoriano que en las últimas décadas, no solo que ha producido un significativo número de filmes de gran calidad, sino que ha demostrado que, sin las grandes inversiones del cine comercial, se pueden hacer películas de mucho rigor técnico y artístico, capaces de hacerlos competir y ganar en grandes festivales anteriormente negados para el imberbe cine nacional. Esta semana se realizará un mini festival recordatorio del PRIMER ANIVERSARIO de la Sala “Sebastián Cordero” con la presencia de este cineasta, de Mariana y Patricio Andrade, tres de los cineastas más importantes del país, evento con el que se inicia el ciclo de cine de arte-foro