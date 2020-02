Soluciones, no conflictos

Lo ideal será siempre no tener conflictos. O, al menos, no abrirse gratuitamente dificultades con sectores de la población. Los administradores de la ciudad se eligen para servir a la comunidad, con base en las mejores alternativas, las que nacen de un análisis global, y no, de apreciaciones subjetivas que no convencen a todos.

En los últimos días, la ciudad sigue la polémica surgida a propósito del sitio escogido para la construcción del nuevo Mercado Mayorista de Ibarra. El conflicto enfrenta a la Municipalidad con un importante sector ciudadano: los propietarios de las áreas que serían expropiadas para la construcción del Mercado. Ellos esgrimen razones, argumentos legales, desvirtúan los informes aparentemente incorrectos de los técnicos y exigen respetar sus derechos.

El Municipio, no ha respondido todavía con una exposición razonada que justifique la selección del sitio “El Trapiche” como la mejor alternativa para el proyecto de mercado. Si, como sostienen los propietarios, el Municipio no cuenta con un proyecto concreto de mercado mayorista, pues faltarían estudios completos, de impacto ambiental, acceso vial, asignación presupuestaria, etc. Si, además, el espacio escogido corresponde a un área agrícola en plena producción. Si, existen otras áreas que por ubicación, acceso, crecimiento futuro, cercanía a centros productivos son más favorables para el proyecto, debería darse paso a un estudio integral y optar por la mejor alternativa. La solución no está en el conflicto...