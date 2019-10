Como dice en la página web de Reporteros Sin Fronteras, en su presentación, “la libertad de información es la base de toda democracia”, y como se señala en el artículo 19 de Declaración Universal de Derechos Humanos: el derecho a “la libertad de opinión y de expresión” incluye “el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras”.

Los medios de España informan que durante las protestas incendiaron Teleamazonas y el diario El Comercio. En las redes sociales, me llega una llamada a hacer lo mismo con este diario (El Norte). Esa no es la actitud. El papel de los medios de comunicación en situaciones de crisis es sumamente importante, por su labor de servicio público y de responder al derecho de la ciudadanía a estar informada.

Cuando se ataca a un medio, el derecho a la información y la libertad de expresión pierden fuerza.

Los periodistas hacen su trabajo estos días lo mejor que pueden, y no siempre en las mejores condiciones, por falta de información, por la circulación de noticias falsas y por las amenazas. Probablemente, la verdad absoluta no existe, pero sí la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva, y a veces, pueden existir tantas verdades como versiones de una información. Pero lo que sí es evidente, es que, como dice el lema de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sin periodismo no hay democracia...