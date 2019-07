Sin miedo al cambio

En todos los tiempos, los hombres y mujeres hemos tenido que enfrentar diferentes tipos de problemas, y situaciones, en los que obligadamente se ha tenido que tomar decisiones que cambiaron parcial o totalmente nuestra vida. Esto se debía a que no estamos conformes con lo que hacíamos o teníamos, no sólo porque estábamos cansados, aburridos o desmotivados sino también porque teníamos desconfianza, incertidumbre o falta de compromiso. No obstante, un factor determinante que no nos permitía tomar decisiones era el miedo a exponer los pensamientos o sentimientos, miedo a fracasar o equivocarse, miedo a intentar algo nuevo o diferente, miedo a poder derribar barreras u obstáculos, miedo a adquirir responsabilidades o compromisos, miedo a romper el silencio y dejar la sumisión, miedo a acabar con la monotonía o costumbre, etc. Afortunadamente en la actualidad, el buen uso de las tecnologías de la comunicación e información, una educación integral y de calidad, y el ejemplo de los padres como don de mando motivan a que los niños, adolescentes y jóvenes como el presente y el futuro de la Patria no sean conformistas, pasivos o pesimistas sino más bien críticos, proactivos y positivos para que sin ningún estereotipo, prejuicio ni miedo al cambio, exterioricen sus pensamientos, sentimientos, y acciones, en el marco del respeto, coherencia y responsabilidad porque el cambio no es el fin del mundo sino el inicio de uno nuevo.