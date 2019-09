Siempre hay salida (2)

(Continuación...) La firmeza y sensatez son las que nos llevan a sentirnos cercanos, a actuar en bloque para que el sueño existencial pueda cobijarnos a todos. Fuera ese mundo privilegiado, egoísta, incapaz de madurar en esa búsqueda conjunta, en la que nadie puede ser aislado. Nos necesitamos, cada cual desde su misión, y si a la juventud no le puede faltar esa utopía que derriba fronteras para soñar ensamblados, nuestros mayores son pieza fundamental por su historia vivencial, verdaderamente sabia, que nos impedirán caer en los mismos errores de antaño. Cada corazón humano es imprescindible para impulsar esa cultura del abrazo y desterrar, por siempre, ese culto excluyente que nos dilapida toda esperanza. Somos el ahora que debe estar dispuesto a hermanarse con generosidad para un objetivo común. Dicho lo cual, considero que no es el momento de sembrar discursos, sino de remover planes contiguos capaces de mejorar la existencia de todo ser humano. No podemos perder el tiempo en mezquindades. Si tenemos que cambiar las inversiones de una economía gris y sucia a una economía verde, hagámoslo ya, propiciemos la salida en todo el planeta. Si hemos que impulsar la justicia social, y promover el trabajo decente, no esperemos a mañana, llevémoslo como tarea de todos. Si contamos con un nuevo estudio sobre niños sin escolarizar, donde se destaca los escasos avances que se han producido durante un periodo de tiempo superior a una década, movilicemos un compromiso real.