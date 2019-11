Semánticas del desarrollo

En 1983 asistí en Washington a un seminario sobre “Diseño e Implementación de Proyectos” en el Instituto Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial, ahí aprendí que las grandes potencias cambian la semántica de las palabras como les da la gana. Para ellos, “democracia” es sometimiento a las políticas neoliberales impuestas por EE.UU.; por ende, todo aquel que se oponga a este concepto, es enemigo de la democracia y, si a sus creencia suma alguna praxis política, entonces deviene en terrorista al que hay que eliminar a través de mecanismos represivos como el Lawfare; aparato judicial para desaparecer de la vida política a estos opositores en complicidad con medios de comunicación y las fuerzas “del orden” “constituido” con el que montan falsos positivos políticos para borrarlos de la faz de la tierra, virtual o realmente. Sin embargo, sus propias estadísticas le desmienten; en el último informe comparativo las cifras contradicen las palabras. El BM presenta una tabla comparativa de indicadores de desarrollo entre EEUU y varios países, entre otros con Cuba, antípoda del “desarrollo” y muestra las siguientes cifras: Niños en la calle: EEUU=2.500.000 Vs Cuba=0. Muertes por falta de atención médica: EEUU=45.000 Vs Cuba=0. Endeudamiento por educación, EEUU=5.000.000 Vs Cuba= 0. Mortalidad Infantil; EEUU=6 x1000 niños Vs Cuba=4 x1000 niños. Femicidios; EEUU=1400 Vs Cuba=0. Cesantía; EEUU=4.9% Vs Cuba= 3.2% .