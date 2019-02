estos días que ha iniciado ya la campaña electoral, con mucho asombro y preocupación, se ha visto en todas las redes sociales imágenes y fotografías, mensajes y memes, frases y aseveraciones, que no sólo hacen burla, mofa, chiste y sátira de la apariencia física sino también que atentan contra la dignidad, honestidad, ética y profesionalismo de los candidatos. Es muy lamentable que en un proceso democrático tan importante, en el se deben escoger a los mejores hombres y mujeres que se han postulado como candidatos para las juntas parroquiales, concejalías, alcaldías, y prefecturas, se falte al respeto, calumnie, denigre, y minimice para que sus simpatizantes pierdan la credibilidad y confianza en ellos.

Quien utiliza la mentira, critica sin fundamento, esparce rumores, e inventa hechos, demuestra su incapacidad intelectual, escasa cultura, y mala educación. Es obvio, que cada uno de los ciudadanos tenemos un candidato de preferencia por su trayectoria profesional, gestión comprobada, servicio al pueblo o propuesta de trabajo, a quien vamos a confiarle nuestro voto el 24 de marzo de 2019, pero eso no da derecho a nadie a cuestionar a los demás candidatos. Sí no estamos de acuerdo con un candidato, simplemente respetemos, pero no le hagamos daño. No olvidemos que la dignidad de una persona es como el agua, una vez que se riega, nunca más podremos recogerla, y que detrás de cada candidato, hay también una familia. ¡SEAMOS RESPETUOSOS!