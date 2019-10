Salud mental en medio de la crisis

El 10 de Octubre se celebró el día mundial de la Salud Mental, cuyo lema este año es la Prevención del suicidio. Los ecuatorianos estamos sumidos mientras tanto en la mayor crisis de ansiedad por los acontecimientos desencadenados por un gobierno que lanzó la piedra (el paquetazo) y ahora trata de ocultar la mano, cuando

sabemos que la violencia con que ha respondido la población no es más que la lógica indignacion que producen unas medidas solo consultadas a los empresarios, pero no a los sectores populares ya golpeados como siempre por el costo de la vida, más aún los campesinos que no han tenido ninguna atención y se debaten en el abandono total por parte de los poderes centrales.Toda violencia va en contra de la salud mental, desde aquellos que han buscado el saqueo y el ataque a los bienes públicos y privados hasta los que no han podido ejercer el control de las protestas, produciendo ya la

muerte de valientes y valiosos manifestantes.

Además llama la atención el apresamiento de casi mil personas, cuando antes se llenaban la boca protestando por la criminalización de la protesta. Solo la recuperación de la sensatez de parte y parte permitirá que el Ecuador vuelva a la paz tan necesaria para el desenvolvimiento de todas las actividades y que nos permitan un respiro para aliviar el temor y la ansiedad que la población siente ante las medidas del gobierno y su esperada respuesta por parte de una población cansada de incumplimientos y mentiras.