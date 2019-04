¿Qué pasa con Yachay?

Ha pasado mucho tiempo entre los dimes y diretes sobre la famosísima Ciudad del Conocimiento Yachay. Ya que para algunos fue el proyecto del siglo, especialmente para la administración pasada de gobierno. En esa época este proyecto fue más que sobredimensionado, y se gastó fortunas en la edificación del mismo, gastando desmedidamente, irresponsablemente y dentro del marco de mucha corrupción. 4.6461,85 fueron expropiadas para Yachay, entre estas áreas de conservación, áreas urbanas y otras con el gusto y disgusto de muchos de los propietarios de estas tierras. Pero con el pasar del tiempo la construcción de Yachay era lenta y recibía muchas quejas de autoridades y ciudadanos, las cosas se hacian por partes. Pero para ver la irregularidad de Yachay en cinco años desde su inauguración del Yachay Tech se han cambiado seis rectores, causando este hecho mucho malestar, ya que no se puede contar con estabilidad y equilibrio, factor que todo centro educativo superior necesita tener. De todas formas el Gobernador de Imbabura, Galo Zamora se ha comprometido en seguir apoyando el proyecto Yachay y sacarlo adelante. Además indicó que “Yachay no va a morir y que los recursos económicos llegarían y que esta universidad no se quedaría en entrega de títulos, ya que el objetivo es que una institución educativa de posgrado”. Muchas autoridades educativas y de gobierno defienden el proyecto Yachay y manifiestan que hay que defenderlo.