Se habla de “Psicosis Colectiva” para explicar los sangrientos acontecimientos de Posorja. La Psicosis es una enfermedad mental individual, con síntomas como: alucinaciones, delirios, pérdida de contacto con la realidad, trastornos graves del pensamiento y a veces agresividad. Excepto esta última, ninguno de los otros síntomas puede identificarse en esa masa desbocada que agredió hasta la muerte y destruyó bienes públicos. Mejor se puede explicar por la presencia en esos hechos de personas violentas, a veces del lumpen, que están acostumbrados a desencadenar esas reacciones en otros, que siendo sugestionables, se dejan conducir sin mayor reflexión. También por el continuo mal manejo de mensajes sobre secuestros de niños que hacen las redes sociales y algunos medios de comunicación inescrupulosos. No es la primera vez que pasa en el país, se evidencia el poco respeto a personas ajenas a una comunidad que pueden estar allí por negocios o, simplemente por turismo y que en vez de ser acogidos, son sospechosos de delito y atacados. Definitivamente la Policía no está entrenada para manejar estas graves situaciones, se me ocurre que solo el detener a personas sospechosas de secuestro en otros destacamentos lejanos al foco de los hechos, sería suficiente para evitar nuevos desastres de este tipo en el futuro. Las personas de una comunidad que observan esta violencia en su inicio, deben recurrir a su cordura y detener a los agresivos, antes de que ejecuten tan deplorables actos.