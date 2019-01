Provisiones para 2019

Sin lugar a dudas, el 2018 fue el mejor año para unos y el peor para otros, pero haya sido bueno o malo ya es historia. En éste momento, el 2019 es el presente y como un regalo nos trae un año de bendiciones y realizaciones, 12 meses de éxito y prosperidad, 52 semanas de alegría y felicidad, 365 días de trabajo y servicio a los demás, 8 760 horas de salud y bienestar, 525 600 minutos de responsabilidad y disciplina, 31 millones 536 mil segundos de amor y pasión. No obstante, por motivos ajenos a nuestra voluntad, algunos planes y proyectos no se darán como nosotros queremos. Es por ello, que debemos estar preparados para atender las emergencias no sólo del cuerpo sino también del alma, teniendo a mano un par de lentes de aumento que nos permita ver todas las virtudes, pero también un par de gafas de disminución que nos permita minimizar todo los defectos de los que están a nuestro alrededor. Una goma elástica que nos facilite ser flexibles, pero también una barra de plastilina que facilite amoldarnos a determinada situación. Un frasco de merthiolate para curar las heridas sentimentales, pero también un frasco de perfume para percibir nuevos amores. Una hoja de papel y un lápiz para escribir todos nuestros éxitos, pero también un borrador para enmendar todos los fracasos. Un pañuelo para secar nuestras lágrimas, pero también un chocolate para endulzar nuestra amargura. No olvidemos éstas estas provisiones en el viaje por el 2019 porque en cualquier momento las vamos a necesitar.