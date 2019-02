En estos días de reencuentros por el pawkar, pensando en los amigos que están regresando a la llakta, utilicé la versatilidad de las redes y mi valioso tiempo para ponerme a chatear.

Navegando encontré a una amiga. “Hola Lilian, ¿cómo te va, ya estas por la llakta?”, le escribí recordando que anda algún tiempo por Manabí bronceándose junto al mar; “si mashi, ya estoy acá”, me contesta; se me ocurre proponerle, “asome para ver qué hacemos por el pawkar”, me contesta “ya pues, sería bueno un reencuentro a los tiempos”, palabras más, palabras menos sentimos la necesidad de platicar de varios temas, ya que es mucho tiempo que no nos hemos encontrado y en pleno chat, diría que se le chispoteó, “sería bueno que volvamos hacer Nota a nota”. De una regreso como treinta años atrás, y le escribo, “se imagina amiga, ¿cómo saldría en estos tiempos el programa?, “si, de eso se trata”, me dice.

Quedé anonadado, lo chateado fue como un desliz de palabras. ¿Volver hacer un programa de radio?, en estos tiempos en las que las nuevas generaciones ya no escuchan radio. Volvernos a juntar con Lilian frente a un micrófono e ir construyendo mensajes. Lo mío era juntarnos en algún espacio del pawkar y conversar de varios temas de coyuntura y mi amiga sale con su propuesta atrevida.

Será que esta, ¿se acepta?.

¿Qué dice Ud., amiga y amigo lector.