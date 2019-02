Profecías de Bolívar (3)

Las amenazas de EE.UU. contra Venezuela no son de hoy... ese mismo año el 12 de Octubre de 1818 Bolívar le vuelve a responder al agente Mr. Irving “El valor y la habilidad, señor Agente, suplen con ventaja al número. ¡Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aun superasen las físicas! El amo del reino más poblado sería bien pronto señor de toda la tierra. Por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos”... Aún no terminaba la guerra independentista contra España y Bolívar se enfrentaba al nuevo imperio que hoy quiere mancillar su patria... Ese es el verdadero y escondido valor de nuestro Libertador, al que los enemigos de Venezuela no hacen mención jamás. Separan la tragedia de Venezuela actual de la que ya pasó el pueblo venezolano hace casi exactamente dos siglos. No entiendo cómo pueden dormir muchos venezolanos que claman por la invasión a su país sin reparar que la crisis que vive el pueblo venezolano fue precisamente provocada por el gran imperio para tener u n pretexto “evidente” que les justifique ir por el petróleo y otros recursos naturales de Venezuela con la complicidad de gobiernos sometidos y de latinoamericanos que aclaman a Bolívar pero que están en contra de su ideario de libertad y anticolonialismo. Es igual que la ética de algunos cristianos: se persignan pero odian a muerte la doctrina social del cristianismo; desprendimiento, amor a los pobres y profesan la pleitesía a la codicia... Es lo mismo.