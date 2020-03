Más de lo mismo

No hay una sola reunión en la que no se hable más que del corona virus, del manejo mediático morboso que se ha hecho sobre él. Las pandemias han acompañado a la humanidad en toda su historia causando genocidios horrendos. En el sitio y en el tiempo en que una de ellas aparecieron, se produce una sicosis colectiva que modifica el comportamiento de todos los seres humanos, casi sin excepciones. Por ejemplo, en el siglo VI apareció la eufemísticamente llamada “Plaga de Justiniano” en todo el imperio Bizantino y, según historiadores de la época, dio cuenta de al menos 20’ millones de gentes. Otra peste memorable fue la del sarampión que ha venido diezmando a la población en más de 200 millones de víctimas. Con al menos 3000 años de antigüedad y, aunque ha sido “oficialmente erradicada” aun debemos inocularnos vacunas para evitar su resucitamiento. A mediados del siglo XIV murieron 70 millones de personas por la Peste Negra y a comienzos del siglo anterior la Gripe Española cobró la vida de 100 millones de humanos. Ya en tiempos de lo que podemos dar fe, una siniestra pandemia apareció en África y se extendió por todo el mundo, el SIDA y aunque no aterroriza como hace tres décadas, la humanidad sensata vive prevenida de no contraerla a causa de su letalidad. Ahora es el Covit 19, Me imagino la sicosis que debe haber sentido cada generación que le tocó vivir estas y otras pandemias... Y eso que no había tanta desinformación como ahora.