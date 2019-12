Los utópicos años 70 (1)

Estoy en un café de Quito recordando a mis amigos poetas con los que construimos desde los años 70 esa utopía que parece seguir en el mismo punto de partida. Acabábamos de salir del cascarón del romanticismo revolucionario que nació en A. Latina con el triunfo de la revolución cubana por lo que en todo el continente aparecieron réplicas de la Sierra Maestra como si la historia fuese una receta que se puede aplicar en cualquier tiempo y espacio con pequeñas adaptaciones. Veíamos el triunfo de la revolución latinoamericana a la vuelta de la esquina y muchos amigos y compañeros perdieron la vida apostando por esa ilusión “revolucionaria”. La Escuela de Sociología, donde estudié, fue el epicentro del pensamiento marxista, no solo de la Universidad sino de todo ese escenario político y social convulsionado. Y no podía ser de otra manera; teníamos insignes maestros como Agustín Cueva, El “Conejo” Velasco, Alfredo Castillo, Esteban del Campo, Alejandro Moreano, Lautaro Ojeda, Etc, todos formados en la Europa de aquel “Mayo del 68” donde el Marxismo estaba de moda en todas sus corrientes, como la madre de las ciencias económicas y político-sociales. En esta Escuela estudiaban también René Pinto y MiIton Reyes; recordados amigos asesinados por estos ideales. A más de medio siglo, constato que el proceso sigue, con otros matices, pero sigue, con otros muertos, pero sigue. Con otros amanuenses del capitalismo, pero sigue... Las utopías se remozan pero nunca mueren.