Los precios de la leche

Algunos años trabajando para el sector lechero del país me permiten consignar lo siguiente: la industria láctea tiene dos productos bandera, la leche pauperizada y el queso blanco, la primera le da liquidez y el segundo le garantiza utilidades. Estos dos productos han mantenido sus precios estancados al menos por 4 años, el precio de la leche es 75ctvs exactamente igual al litro de gaseosa y el precio medio del queso es $3 dólares. Esta realidad es un impedimento para que la industria láctea crezca y requiera más leche cruda que es la materia prima que le entrega los productores del campo. A su vez estos productores se quejan de que las plantas no le reciben la leche cruda todos los días especialmente los viernes y domingo por lo que deben llevarla a centros de enfriamiento e incurrir en costos adicionales ;además señalan que las plantas procesadoras han disminuido los precios de recepción están entre 26-36 ctvs el litro de leche cruda y su reclamo es que se les pague 42ctvs. Al momento los productores campesinos señalan que las plantas no aumentan la demanda de materia prima porque están utilizando el suero como sustituto de la leche y así están entregando al mercado -dicen- derivados de dudosa calidad. En Ecuador se producen aproximadamente cinco millones cien mil litros de leche cruda y de esos un 6% aproximadamente trescientos mil litros provienen de la Provincia del Carchi que tiene en el sector lechero una fuente esencial de su economía que no es precisamente diversificada.