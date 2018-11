El viernes 23 de noviembre, el auditorio Club “LIA” de la fábrica Imbabura se vistió no solo de cultura sino también de orgullo, en la presentación del libro “DESARROLLO TERRITORIAL: REPENSAR EL PODER Y EL ESTADO DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES,” escrito por el ilustre ciudadano anteño Ec. Richard Calderón Saltos, Ex Alcalde de Antonio Ante, y Ex Asambleísta de Imbabura; puesto que en éste valioso documento se plasman los desafíos que tiene el Estado Ecuatoriano frente a la ausencia de agendas y planes de ordenamiento, organización y desarrollo territorial como resultado de la relación caótica que existe entre los diferentes niveles de gobierno, y en medio de una pugna entre la centralización y descentralización. Frente a éste magnánimo reto, a través de su conocimiento y experiencia, el Ec. Richard Calderón como autor de éste libro propone un conjunto de valiosas y útiles herramientas, mecanismos legales y técnicos como una plataforma de trabajo para los habitantes y las autoridades de los gobiernos locales, que contribuyan a menguar las brechas sociales y económicas, aprovechando las potencialidades de cada territorio y que contribuyan al desarrollo local, provincial y nacional. Razón por la cual expreso públicamente mi FELICITACIÓN a mí amigo entrañable Richard Calderón por el gran aporte que realiza a través de éste texto, que estoy segura contribuirá al progreso y adelanto de los GADS de nuestro país.