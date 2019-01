Las Revistas Científicas en el Ecuador

En un reciente trabajo del Dr. Fabricio González y su equipo de investigación de la U. Central, se hace una revisión histórica de las revistas científicas que se han publicado en el país, no voy a dar cifras pero si hacer algunas reflexiones sobre este tema. Uno de los problemas mas serios de estas revistas es su continuidad, buena parte de ellas no han pasado del segundo número y las que se han conservado largo tiempo, han tenido a veces intervalos largos sin publicarse, por falta de fondos para las ediciones escritas, pero también por falta de trabajos de los investigadores o continuidad de los mismos en su quehacer científico.

Dos universidades destacan por el número de publicaciones en los últimos años: La Técnica Particular de Loja y la San Francisco de Quito. Ahora que publicar en revistas indexadas es una exigencia para los profesores universitarios, puede recurrirse a las revistas de difusión por internet, por ser mas accesibles. Es importante que los docentes y los estudiantes de postgrado se animen a investigar y publicar. A propósito, me es grato referirles que una investigación que realicé hace seis años con la Psicóloga sueca Anna Eckhardt, se publicó el 21 de Diciembre de 2018 bajo el título: Experiencias traumáticas y Disociación en un grupo de estudio no clínico de estudiantes universitarios: Un estudio transversal, en la revista: Journal of Child And Adolescent Mental Health, Vol 30 No, 3, 2018. Si se es constante, se logra investigar y publicar.