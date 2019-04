Las Maestras de Infantil

En ocasión del 13 de Abril, celebrado en Ecuador como el Día del Maestro, navegando en internet, encontré un post interesante que responde a una vocación, que no solamente favorece el aprendizaje inicial, sino también influye en la calidad intelectual y moral, probablemente para toda la vida: “ Cuando digo que soy Maestra de Infantil, la gente en general, responde con un “¡ah!” tan soso que me gustaría contestarles: ¿Dónde más podría atar lazos al pelo, ajustar cinturones y ver un desfile de modas a diario?; ¿Dónde, aunque siempre me vista de la misma manera, me dirán que mi vestido es bonito?; ¿En qué sitio, sino allí, me abrazaría un apuesto jovencito, y me diría que me quiere?; ¿Dónde eres tan importante que hasta le has de limpiar los mocos a la estrella del desfile?; ¿En qué otra parte olvidaría mis penas porque tengo que atender tantos arañazos, cocotazos y corazones afligidos?; ¿Dónde más podría guiar en la escritura de las primeras letras, una manita, que quizás, algún día, escriba algún libro?; ¿En qué otro lugar recibiría el regalo de sonrisas?; ¿En qué trabajo cuando faltas un día te reciben con los brazos abiertos?; ¿En qué otro sitio derramaría lágrimas porque hay que dar por terminado un año de relaciones felices?; ¿Dónde conservaría el alma joven sino en medio de un grupo cuya atención es tan efímera, que siempre debo tener a mano una caja de sorpresas?”. Enhorabuena maestras de esos traviesos chiquitines, futuro de la patria!!!.