Las lecciones de Kapuscinski

A continuación, algunas frases del periodista polaco Ryszard Kapuscinski (1932-2007), considerado un referente del periodismo contemporáneo.

En nuestro oficio hay algunos elementos específicos muy importantes: el primer elemento es una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos, es ésta una profesión muy exigente; el segundo elemento de nuestra profesión es la constante profundización en nuestros conocimientos, hay profesiones para las que, normalmente, se va a la universidad, se obtiene un diploma y ahí se acaba el estudio, en el periodismo, en cambio, la actualización y el estudio constantes son la conditio sine qua non; una tercera cualidad importante para nuestra profesión es la de no considerarla como un medio para hacerse rico. Todo periodista es un historiador, tener una sabiduría y una intuición de historiador es una cualidad fundamental para todo periodista.

Lo ideal es ser lo más independiente posible, pero la vida está muy lejos de ser ideal, en general, la conquista de cada pedacito de nuestra independencia exige una batalla. La prensa internacional está manipulada. Si no hablamos de un acontecimiento, éste, simplemente, no existe. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas; ser cínicos es una actitud incompatible con la profesión de periodista. Las nuevas tecnologías facilitan enormemente nuestro trabajo, pero no ocupan su lugar.