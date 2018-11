La triste historia del grillete de Alvarado

Un nuevo evento trágico-cómico que se desarrolló en nuestro lindo país , hace pocos días fue la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, dejando una estelas de dudas y la falta de la verdad de cómo se produjeron los hechos, quienes fueron los cómplices y encubridores. Pero el hecho principal es que el señor Alvarado haciendo un alarde de valentía y burla hacia el Ecuador, sus autoridades y ciudadanos se fue muy orondo hacia su nuevo destino, y lanzando el grillete que estaba comprometido a usarlo en una quebrada quiteña. Alvarado estaba usando el grillete en mención como medida cautelar a la prisión preventiva. Este hecho nos debe llenar a todos de profunda preocupación, sobre todo por saber la verdad y determinar quiénes son los culpables de esta huida, seguramente muy planificada. Por qué no se informó al país con anterioridad de la huida de Alvarado que los grilletes no funcionaban bien, los cuales y de acuerdo a la anterior administración estos artefactos eran un ejemplo de tecnología, modernidad y completa eficacia y seguridad. Entonces culpa de quién fue, tal vez de los funcionarios encargados de monitorear los grilletes de las personas que los usaban. O tal vez de miembros del Ministerio de Justicia, o de la Policía Nacional. Bueno todos se tiran la pelotita pero la única verdad es que Alvarado ya no está para enfrentar los 11 casos de delitos de peculado y lavado de activos, teniendo cinco expedientes abiertos e la Fiscalía y once informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.