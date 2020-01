La llamada imposible

Hugh Everett presentó una teoría en la que explica que el universo se transforma constantemente provocando cambios y creando universos infinitos. Posiblemente, nuestro universo contiene realidades alternas. Una de estas, podría ser la siguiente: Abril del 2006, Villa Ortuzar, Buenos Aires. “Nicolás, recibió un mensaje de un número de 16 dígitos, “se le daba el horario y la ubicación para hacer un picnic al día siguiente”, pero, este mensaje fue muy extraño, ya que la ubicación de las calles estaba mal, Heredia y la calle 14 eran el punto de encuentro.

Nicolás conocía bien el lugar y sabía que esas calles no se cruzaban, sino que eran paralelas. Extrañado, llamó al número desconocido, una voz de mujer le contestó “hola”. Nicolás respondió: “hola ¿quién habla?”, la chica se llamaba Aldana y conversaron. Aldana le invitó a una comida. Al día siguiente, Nicolás acudió a la cita y Aldana no llegaba. Ninguno de los dos se veía y tampoco coincidían, como que estaban en universos paralelos. Le llamó por teléfono y le explicó que estaba en el lugar indicado; ella, le contestó: “hola, no me mientas, estuve desde las once y media para anotar y de dónde sacas que Heredia y 14 de julio son paralelas, yo tenía muchas ganas de conocerte, pero, ya no”. Nunca más pudieron contactarse. En el número de 16 dígitos podría estar la clave, un universo paralelo, en donde las calles Heredia y 14 de julio, de Buenos Aires, se cruzan.