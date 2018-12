En estos días que se ha estado celebrando el “Día de las personas con discapacidad” es oportuno recordar que la discapacidad no excluye, no discrimina, no margina, no etiqueta y no minimiza a nadie; puesto que Dios nos creó a todos los seres humanos iguales, nos asignó a todos talentos especiales pero también diferencias particulares que nos complementan unos con otros.

De acuerdo a la Ley Orgánica publicada en el Registro Oficial, en nuestro país se registran cuatro tipos de discapacidades: física, intelectual, sensorial, mental y psicológica; lo que nos obliga a reconocer que existe una diversidad de personas, a quienes debemos respetar en todo momento, incluir en todos los campos de acción y promover que nuestra interrelación con ellas este basada en la tolerancia, paciencia, y solidaridad.

No obstante, los retos y desafíos que impone el siglo XXI, una sociedad competitiva y materialista, una crisis de la vivencia de los valores en el hogar y en la comunidad, han dado origen a la “discapacidad emocional,” que es fácil de reconocer por la forma en que piensan, sienten y actúan las personas, pero tal vez difícil de curar. Esto se debe a que el amor y cariño de los padres, respeto y amabilidad de los ciudadanos, responsabilidad y honestidad de las autoridades se han ido perdiendo por dar prioridad a lo material en vez de lo emocional; puesto que la afectividad no sólo nos hace pensar con el corazón sino también actuar como verdaderos seres humanos.