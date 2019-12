La calle como protagonista

Ahora que grandes masas se lanzan a las calles en todo el mundo, para hacerse oír, protestar y en alguno casos extremos, hasta delinquir. Tratemos de reflexionar sobre estos y otros fenómenos de distintas naturaleza que tienen como protagonistas las calles de las ciudades. El Hip Hop, danza de contorsiones, saltos y otros elementos gimnásticos, se supone que nació en Africa y desde ahí invadió las calles de todo mundo y se ha quedado en ellas entre los jóvenes que lo practican como una experiencia de vida. Los grafitis, que son tan antiguos como la escritura y el arte pictórico, han hecho de los muros de las ciudades su propiedad, para llenarlos de sus mensajes e incluso abusar de que nadie vigila esos espacios para pintar sin estética, sin sentido y a veces con grosería.

Para una socióloga norteamericana el proletariado ya no es exclusivamente la clase obrera, sino que su concepto se extiende a los desocupados, subocupados, niños, adolescentes y otros estratos poblacionales que básicamente viven en la calle. Cuando se dan esos movimientos masivos de protesta, inmediatamente se incorporan y luchan denodadamente por aquello que no han logrado conseguir: un lugar donde vivir y un trabajo adecuado. He ahí otras personas que hacen que la calle se vea como una de las protagonistas más importantes en la política de nuestros días. Surgirá de estas luchas un nuevo orden que acabe con las injusticias de quienes superviven entre las veredas, he ahí la pregunta que todos nos hacemos.