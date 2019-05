La calidad y las ventas

La calidad está relacionada con mejorar los productos y servicios, aun que muchas personas suelen relacionarlo con el precio esto no precisamente es así, ya que existen productos sumamente baratos pero que no satisface las expectativas de los clientes, la calidad no esta relacionada directamente con los precios, sino más bien con el aumento de las ventas.

Las empresas en general requieren de una excelente calidad para incrementar sus ventas y obtener lealtad en sus clientes, que poco a poco ya no exigen únicamente precio sino calidad.

Las pymes ven hoy en día a la calidad como una manera de sobrevivir dentro de un mercado tan competitivo, además que les garantiza un crecimiento con productos o servicios de calidad satisfaciendo a sus clientes. La calidad es una inversión para las empresas, ya que requieren de varios estudios técnicos relacionados con cada accionar que posean tanto las empresas de producción como de servicios, pero con grandes beneficios, expertos en mercadotécnica consideran que la calidad es una estrategia para incrementar las ventas.

La calidad constituye como un nuevo estilo de administración.

Las ventas también están relacionadas con el estudio de mercado en el cual se involucra al producto o servicios y su calidad puede ser una puerta para contribuir a obtener mejores ventas, pues los clientes son el principal referente para obtener mejores resultados.