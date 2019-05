Identificar fuentes de competitividad

Competitividad es un término económico que implica eficiencia. Es aquella capacidad de obtener ganancias que ostenta una persona, una empresa o un país. Es, en suma, una medida de rentabilidad. En los últimos años hemos escuchado constantemente que Ecuador no es competitivo frente a los países vecinos y a los socios comerciales. Es verdad. ¿A qué se debe esta falta de competitividad de nuestro país? Frente a Colombia y Perú, Ecuador es más caro, en términos de bienes transables (expuestos a competencia del exterior, tales como artículos industriales, textiles, automotores, alimentos, etc.) y de bienes no transables (sueldos, alquileres, honorarios a profesionales, servicios, comisiones, etc.).

Los sueldos reales y nominales son sustancialmente más altos en nuestro país. La carga impositiva también. Recordemos que si bien el Impuesto a la Renta es de 25%, a ese valor hay que agregar el 15% de reparto de utilidades a los trabajadores, con lo cual la tasa impositiva alcanza el 39%. Otros impuestos y tasas, y un sinnúmero de trámites pesan negativamente sobre toda la cadena de actividades empresariales.

De otra parte está la moneda y el tipo de cambio. Colombia y Perú devalúan sus monedas para sostener su competitividad, mientras Ecuador al no contar con moneda propia (menos mal) no puede intervenir en el tipo de cambio. Hay otras fuentes de competitividad...