Frustrante corrupción

Cerca ya de los dos años del Gobierno del presidente Moreno, una de las frustraciones ciudadanas es no solo conocer el altísimo nivel de corrupción del régimen anterior sino pensar que, al final, pese a las denuncias, los escándalos semanales, los corruptos se saldrán con la suya. Algunos pasarán unos cuantos años en la cárcel, con todas las prerrogativas y privilegios que exigen. Sin embargo, no devolverán nada de lo robado. La familia disfrutará de un alto nivel de vida, en barrios exclusivos, estudios en el exterior, cuentas en bancos off shore y, al final, burlada la indignación ciudadana, pasearán su impudicia mostrando que, en el país, corrupción es casi un sinónimo de impunidad.

Cuando el Presidente plantea nuevas medidas contra la corrupción, la ayuda de expertos, el apoyo de otros países y organismos internacionales demuestra la virtual incapacidad de los organismos del Estado para sancionar a los corruptos y obligarlos, de alguna manera, a restituir los recursos a su dueño, el pueblo ecuatoriano. Luchar contra la corrupción va más allá de las denuncias, investigaciones de la Fiscalía, de probar el asalto a los fondos públicos y sancionar a los culpables. El Estado debe comprometer toda su capacidad política para recuperar ese dinero. Eso exigirá cambios legales, como declarar a esos delitos imprescriptibles y, quién sabe, plantear incluso la prisión indefinida, mientras no se devuelva íntegramente lo usurpado. Sin esos cambios, la corrupción seguirá. ¿Estaremos dispuestos a correr esas reformas?