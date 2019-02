Fortalecimiento del kichwa

En el Ecuador siempre ha existido el afán de sus ciudadanos por aprender el Kichwa, por un lado las personas que no necesariamente son de las comunidades indígenas, pero que sienten la necesidad de hablar este idioma, como parte de su cultura, en cambio por otro lado las comunidades indígenas para completar conocimientos de su idioma ancestral y fortalecer relaciones con otras personas a través del Kichwa. El deseo de aprender Kichwa se ha manifestado a través de organizaciones para lograr el objetivo de aprender o perfeccionar este idioma. En algunos pueblos del Ecuador sobre todo los norteños, como Natabuela sus líderes indígenas se han preocupado de trabajar para fortalecer su cultura e identidad. Sus autoridades no se han olvidado de los deseos de que su gente hable o perfeccione el Kichwa, sobre todo en las nuevas generaciones, en las cuales lamentablemente el idioma ancestral se ha perdido grandemente por la modernización y por tanto cambio que han sufrido las comunidades indígenas y muchas veces por el poco apoyo de las autoridades educacionales, que no han hecho mucho para difundir la enseñanza del Kichwa entre los estudiantes. Los líderes de Natabuela tienen el apoyo para llevar a cabo proyectos de la enseñanza del Kichwa por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, desde el año pasado. En este cantón imbabureño algunos de sus habitantes nunca aprendieron a guardar su lengua materna.