Fallas en sistema asistencialista en salud

El anterior gobierno y el actual priorizaron aumentar el número de hospitales, médicos, especialistas, en desmedro de la atención primaria de salud, que no es una enfermología sino una manera de abordar los problemas de salud desde la promoción, la prevención de las enfermedades y la atención en los centros de salud periféricos. Asi se ha acostumbrado a la población a acudir en primer lugar al Hospital, porque allí está la solución de su enfermedad, existente o supuesta. Dos casos que he podido constatar me permiten ejemplificar estas aseveraciones. Un joven de 17 años acude a un hospital del IESS para consultar a un neurólogo, le dieron la cita después de varios meses de trámite, llega diez minutos antes, sale la neuróloga y le dice que ha acudido tarde y no lo atiende, llaman al 140 y les contestan que la médica informó que no fue a la consulta y sugieren que pida nuevamente cita con el médico general, para que éste lo refiera a un neurólogo, procedimiento que puede tomar otros largos meses. El otro es un paciente de 82 años, con problemas de Próstata, acude al hospital con una grave infección y anemia, los médicos que lo reciben dicen que necesita autorización del Geriatra para operarlo, acuden donde esté y les da cita para Febrero del próximo año. Es decir la medicina no parte de la necesidad del paciente, que en este último caso es urgente, sino de una supuesta organización del servicio, que con su burocracia bloquea cualquier atención, ¿Qué es primero, el Hospital o la vida del paciente?