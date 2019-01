Eufemismos cómplices

Este va a ser un año difícil; en lo económico, en lo político, en lo cultural. Las medidas económicas van a reactivar la economía pero de las clases dominantes de siempre. El neoliberalismo está diseñado de ese modo, no es elegible. Para ello, la crisis social que se viene, los medios grandes de comunicación, incluido los celulares, serán (ya lo son) medios eficaces para construir realidades a medida de los intereses de este proyecto histórico. Tergiversan la realidad, transforman las mentiras en verdades, convierten lo superfluo en algo morbosamente excitante para las masas y en tiempos de elecciones éstas terminan votando por sus verdugos. Solitos se ponen la soga al cuello aceptando con alegría su incauta decapitación.

Resulta trillado decir, aunque muchos lo nieguen, que el aumento en el costo de los combustibles disparará el precios de las cosas; a lo mejor sistemáticamente, ¡pero lo harán! Eso va a polarizar la sociedad más de lo que ya está y con ella, los indicadores de la catástrofe se dispararán también: más altas tasas de delincuencia, de migración, de prostitución, de deserción escolar, desintegración familiar y por supuesto, si ahora mismo ya no existe presupuesto para subvencionar la cultura, entendida ésta no como recreación sino como motor de desarrollo, pues en este año lo habrá menos. Así que el “feliz año nuevo” no pasa de ser un eufemismo para tapar con un manto de volátil esperanza, una realidad que la veo llegar cargada de crespones negros.