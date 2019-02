Terminó el primer quimestre para los estudiantes de los colegios del régimen Sierra. Bien por aquellos que estudiaron a conciencia y aprovecharon el esfuerzo de sus padres y maestros; al final, su buen rendimiento les permitirá ganar el año. Quienes no se dedicaron, probablemente tendrán dificultades para ser promovidos. Sin embargo, hay muchos alumnos que no estudian, no cumplen las tareas, pero son hábiles copiones: copian deberes, copian en las pruebas y los exámenes, y así, de trampa en trampa, se aseguran los puntajes más que mínimos para ganar el año. Lo más común es que, en pequeños y grandes papelitos escriban la información que necesitan a la hora de rendir las evaluaciones escritas. De hecho, tienen éxito en su práctica corrupta, gracias a la pusilánime actitud de ciertos profesores lerdos, quienes durante las evaluaciones pasan dormidos o clavados en el celular, mientras los estudiantes vagos conversan, abren los cuadernos, sacan las “pollas”... Estudiantes copiones hay en escuelas, colegios y universidades de todo el mundo. ¿Cómo resolver este problema? Los padres de familia tienen mucho que hacer: enseñar a sus hijos a ser honestos. Los docentes, de su parte, deben ganarse el respeto de sus alumnos y hacer su trabajo seriamente.

¿No será que muchos profesores carecen de autoridad moral para exigirles a sus alumnos que no copien, porque ellos también son copiones?