Escojamos a los mejores candidatos

Éste 24 de marzo de 2019, todos los ecuatorianos tendremos nuevamente otra oportunidad de vivir una verdadera fiesta democrática, al acudir a los diferentes recintos electorales a consignar nuestro voto por los candidatos, que después de un análisis minucioso, crítico y reflexivo los consideramos como las mejores opciones para las Juntas Parroquiales, Concejalías, Alcaldías, Viceprefecturas, Prefecturas, Consejerías de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo que, el voto no es sólo una responsabilidad ciudadana y social sino también una obligación moral y ética para todos. Lamentablemente, en ésta campaña electoral algunos candidatos utilizaron diferentes tipos de estrategias no para presentar sus planes de trabajo sino para agredir a otros candidatos, lo que restó la verdadera importancia que debían tener las entrevistas, debates, foros, mesas redondas y reuniones. De la misma manera, en las redes sociales se publicaron imágenes y fotografías, mensajes y memes, frases y aseveraciones, que hacían burla, mofa, chiste y sátira de la apariencia de los candidatos y que atentaban contra su dignidad, honestidad, ética y profesionalismo, pero esto no justifica que haya apatía, escepticismo, y ausentismo del pueblo a cumplir con éste importante deber ciudadano. No dejemos que en ésta ocasión otros decidan por nosotros éste domingo. Acudamos a los recintos electorales con fe, optimismo, responsabilidad, y compromiso, a escoger a los mejores candidatos.