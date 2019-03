¿Es el CPCCS descartable?

Así parecen pensar algunos ecuatorianos, entre ellos su presidente actual Dr. Julio César Trujillo, quien proclamo que votará nulo en las elecciones del 24 de Marzo. O sea que una vez que ha aprovechado su posición y el “prestigio ganado” en el CPCCS transitorio por despedir a todos los altos funcionarios del régimen correísta y nombrar a quien él considera idóneos, el nuevo Consejo que será electo, según su opinión, ya no tiene razón de ser. Se han cumplido sus objetivos políticos, para los cuales tiene el respaldo del Presidente Moreno y de un sector importante de la derecha en la Asamblea, entonces es hora de suprimir ese organismo. ¿Acaso las instituciones del Estado son descartables, son de “quita y pon”?. Definitivamente NO, porque la que aludimos está reconocida por la Constitución y sus funciones perfectamente delimitadas, mientras ésta no se modifique tiene que respetársela. Por estas acciones es que nuestros vecinos cercanos se nos ríen pues no acabamos de estructurar nuestro sistema republicano y en una hora aciaga un atrevido ministro Brasileño nos mandó a “ Hacer Patria”.

Pero no se queda allí el Dr. Trujillo, ofreció recorrer el país para lograr que desaparezca el nuevo CPCCS, con todo respeto no le aconsejamos que haga tamaño esfuerzo, no solo por su avanzada edad, sino por los posibles resultados negativos de su campaña, pues debe recordar que cuando terció para Presidente de la República, su votación no superó el tres por ciento de los electores.