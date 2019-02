El virus de la actitud es una metáfora que se relaciona a un “virus” que se encuentra en el mal comportamiento y actitudes negativas de las personas en determinadas situaciones, debido a que estos ciudadanos provienen de hogares problemáticos y desorganizados, tienen poco control emocional ante las adversidades y dificultades, los utilizan como mecanismos de defensa para no hacer con eficiencia un trabajo y no asumir la responsabilidad, practican la ley del menor esfuerzo y máximo beneficio, etc. Obviamente, esto afecta no sólo a las relaciones interpersonales, bienestar de la familia, entorno laboral, y a la convivencia pacífica entre todos, sino también a la buena comunicación, trabajo en equipo, desarrollo profesional y progreso de las instituciones.

Desafortunadamente, en los últimos tiempos se ha comprobado que éste virus está creciendo cada vez más, a tal punto que ya se está convirtiendo en una peligrosa epidemia por su contagio a aquellos niños y jóvenes que son vulnerables en la escuela, mujeres y hombres que no tienen una personalidad definida en el hogar, empleados y jefes que no están comprometidos con el trabajo. No dejemos que el mal comportamiento y las actitudes negativas de los demás se conviertan en un gran obstáculo para conseguir nuestros objetivos, buscar la solución a los problemas, hacer realidad nuestros sueños y alcanzar el éxito. ¡VACUNÉMONOS HOY, MAÑANA Y SIEMPRE CON UNA ACTITUD POSITIVA!