El peor drama humano visto en Ecuador

Durante muchos siglos de vida en Ecuador no se había visto ni vivido lo que ahora estamos viviendo, al ver el éxodo de miles de venezolanos, los cuales huyendo del hambre, la falta de medicinas y otros factores que minan su vida en su natal Venezuela se ven forzados a desplazarse a otros países del mundo para buscar nuevos rumbos y mejores condiciones de vida, pero no siempre en estos nuevos destinos encuentran la solución a sus problemas, ya que es muy duro poder surgir en otros países, como Ecuador que tiene altos índices de desempleo , lo que hace imposible que encuentren un empleo o algún medio para sobrevivir, y se ven forzados a pedir limosmas en las calles, plazas, mercados, mientras cargan a sus tiernos hijos, que no se dan cuenta lo que está pasando, y entibian el momento durísimo de sus padres, convertidos en limosneros, cuando alguien les da una moneda, a la cual ajustan y dicen “muchas gracias y que Dios le bendiga” o pase un buen día.

Por favor ciudadanos ablanden un poco sus corazones y vean esa mirada de niño que les implora una limosma, y piensen que tal vez esa moneda puede contribuir en algo a mitigar ese dolor que demuestran. No seamos insensibles ante el dolor humano de un niño. Al ver esta situación de dolor y desesperación internamente se pide que la situación en Venezuela cambie, y que el poder de un hombre que no reconoce el sufrimiento de sus compatriotas cambie en bien de Venezuela.