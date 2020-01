El oficio del Periodismo

El 1992 el Congreso Nacional declaró al 5 de Enero, como el Día del Periodista Ecuatoriano, en honor al precursor de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo y su impulso al primer rotativo “Primicias de la Cultura de Quito”, fundado un 5 de Enero del 1792. Desde entonces, el uso de la prensa ha sido históricamente monopolizado por sectores dominantes a favor de sus intereses. Cuan encomiable sería que a los 228 años de los enunciados visionarios de Espejo, estos pervivan como doctrina y como código de conducta, haciendo de la profesión del periodista, el ejercicio de comunicar al conglomerado social una realidad trascendente, no como un simple trasmisor, sino que se proyecte en función del bien público y del interés nacional.

El Periodismo demanda del Periodista, obligaciones que van más allá de la ética, quien haya elegido esta profesión, debe afianzar sus raíces en el compromiso con el bien común, la independencia y la búsqueda de la verdad, desembocando en lo más preciado para el Periodista y su Medio, la credibilidad.

El Periodismo es un oficio en extremo sensible y por ello también apasionado, quien no entienda la opción contestaría del Periodismo, no está preparado para ejercerla. Este 5 de Enero, pongamos juntos la palabra de pie para fortalecerla y enriquecerla. ¡Feliz oficio que ayuda al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta!.