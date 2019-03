Ahora que el Presidente Moreno y Julio César Trujillo del CPCCSt ya eligieron con su criterio a todos los funcionarios públicos de su interés (porque, al Contralor, no lo han cambiado) reclaman que el nuevo CPCCS no tenga las funciones del actual y es más, muchos de sus seguidores están propiciando el voto nulo, para que esta opción gane y no puedan ejercer los elegidos por el voto popular. Me parece una posición de lo más irresponsable, por decir lo menos. Con lo cual además están evidenciando su deseo que los nuevos funcionarios no investiguen ni sancionen al CPCCS transitorio. Creemos que la Constitución es muy clara y este organismo que ha sido duramente criticado por su accionar durante el gobierno correísta, debe cumplir con sus funciones de representar al pueblo en lo relativo a controlar la corrupción y elegir las autoridades correspondientes. Definitivamente el primer control que tienen que hacer será a sus antecesores por lo que estos ya están demostrando su temor al exigir que el nuevo Consejo no funcione.Creo que los electores están muy claros en su alternativa y sabrán acallar con su voto responsable a quienes asumieron esas funciones después del referendo, evidenciando que su posición era estrictamente revanchista. Los elegidos deberán demostrar que pueden tener una posición independiente de los partidos políticos y de los otros poderes, lo cual en la práctica sabemos que es difícil y por lo tanto tendremos que hacer una vigilancia estricta de sus acciones futuras.