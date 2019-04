El Brexit afectará también a Ecuador

En los próximos días podría terminar la comedia del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) lo cual consolidaría uno de los dislates más monumentales de la política económica de ese Reino.

El Parlamento británico y la Primera Ministra no han logrado la aprobación de un programa de salida “suave” que daría al Reino Unido tiempo para concretar acuerdos bilaterales con sus ex socios. Las propuestas de May han sido negadas una tras de otra, tan reiteradamente que han provocado la risa del mundo entero. Así las cosas, Reino Unido tendrá un Brexit “duro”, es decir quedará aislado de la Unión Europea en aspectos comerciales, migratorios, financieros, aeronáuticos, de transporte, y tantos más.

¿Consecuencias para Ecuador? Claro que sí. Los bienes producidos en Reino Unido volverán a tener aranceles para nuestro país. Uno de los más notorios será el renombrado e irremplazable whisky escocés que pagará otra vez altos impuestos y por tanto su precio trepará de nuevo a niveles impagables en los mercados ecuatorianos. Retornarán el contrabando y la peligrosa falsificación.

No solo habrá repercusión en licores. Ecuador importa bienes industriales de Reino Unido, como equipos médicos y medicinas. Y exporta cacao, banano y camarón que se despachan en cantidades significativas hacia Reino Unido dejando balance favorable. Esos productos volverán a pagar arancel de entrada.