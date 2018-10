Solo eso nos faltaba, hemos ido los últimos dos años de tumbo en tumbo y de sorpresa en sorpresa en la política latinoamericana. Todos los candidatos progresistas han sido derrotados por una maquinaria que es mezcla de la derecha neoliberal, una justicia sospechosamente a su servicio para acusar y apresar a los líderes de izquierda y medios de comunicación francamente al servicio de los grupos de poder de siempre. Argentina, Colombia y Chile no tendrán dirigentes progresistas por mucho tiempo y a este club se une ahora Brasil, con el inesperado y contundente triunfo en primera vuelta de Jair Bolsonaro.

Dejamos de soñar con una Latinoamérica autónoma en sus decisiones frente a los poderes del vecino del norte, un proceso que se comenzó a forjar en la UNASUR es el que menos futuro tiene con estos cambios. Y al interior de Brasil, un hombre de ultraderecha, con un discurso en el que no puede ocultar su gusto por la represión, con el pretexto de combatir a los corruptos, que no nos convence. Es posible que su llegada al poder sea el inicio de una violencia civil para combatirlo, que presagia muy duros días para un pueblo como el Brasileño que es pacífico pero no creemos que tenga que aguantar todo lo que quedó atrás en la dictadura militar: represión, tortura, desapariciones y apropiación de las mejores tierras por parte quienes se tomaron a la fuerza el poder, con el consabido pretexto de que salvaban a su país del comunismo. Duros días esperan a Latinoamérica.