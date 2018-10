¿Dónde está Marcelo Muñoz?

A la luz del secuestro y posterior asesinato de los periodistas ecuatorianos Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, en manos del grupo disidente que lidera alias “Guacho”, además de los militares Segundo Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Cedeño, Wilmer Álvarez y de la pareja Villacis-Velasco; la prensa nacional centró sus ojos, en el secuestro del ingeniero civil ibarreño Marcelo Muñoz, ocurrido el 1ro. de Junio de 2013, durante la visita a casa de sus padres en Yahuarcocha. Su familia rompió el silencio con la esperanza de que las autoridades asuman el hecho; sin embargo sumidos en el dolor continúa sin rastro; las últimas pruebas de vida datan de mayo de 2014. Siendo el secuestro de origen extorsivo, pactaron con los secuestradores la entrega del dinero, en un poblado cercano a Pasto, a cambio de su liberación.

El canje no se realizó ya que los disidentes dijeron no haber recibido tal dinero, la familia varias veces viajó a Colombia a presentar la denuncia del caso, conociendo además por versiones no oficiales que la víctima habría sido vendida al ELN. El Estado se encuentra en una encrucijada, la frontera con Colombia es un hervidero de crímenes, violencia e inseguridad. Urge enfrentar el problema con un plan antiterrorista que proteja la soberanía y la tranquilidad de la nación, reconstruyendo un tejido social e institucional, en corresponsabilidad de la sociedad.