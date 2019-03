Dejando en la poesía la vida

Mi carrera como Periodista, Relacionadora Pública y Articulista de Opinión, me abrió la puerta al universo de la Literatura y la Poesía sin retorno, la influencia del realismo mágico del Gabo en “Cien años de soledad”, inició ésta frenética aventura hacia la poesía de Neruda, Benedetti, Gelmán, Mistral, Dolores Veintimilla, Storni, Pizarnik, Dávila Andrade, Vallejo, Jara Idrovo y las letras de Capote, Kapuscinski, Fallaci, Vargas Llosa, Rulfo, Cortázar, etc., permitiéndome encontrar la misma vena de la inspiración, que aparecen con señales secretas como coartadas del destino, mordiendo las palabras aciagas para que derramen hiel, en vetustas campanas con olor a sal, encajar los golpes, secar lo llorado, aldabar las lágrimas, aguantar el desangre desgarrando a girones; rompiéndome entera, nunca el alma. Esta condición de comunicadora, articulista, escritora y poeta, es un estado febril permanente, es difícil escribir sin que no se mencione algo de lo vivido, es la poesía del derrumbe, encandilada siempre en la palabra de precisión quirúrgica, la perenne desgracia en escenarios poéticos, como el diablo que irrumpe en semana santa, estar en el lado de la muerte y del exterminio, pero también de la esperanza y de la utopía, poner en perfecta armonía, el pensar, el decir y el hacer, exacto para quien vive la vida, con todo lo que contiene. ¡Loor al 21 de Marzo, Día Mundial de la Poesía!.